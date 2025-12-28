На Кубе туристы пострадали из-за ядовитых медуз

Минимум трое туристов пострадали от опасных медуз "португальский кораблик" на Кубе.

Как передает Day.Az, медузы атаковали берега Sol Palmeras в Варадеро после недавнего шторма.

Самые бесстрашные стараются голой ногой дотолкать их до воды и получают сначала двухнедельный зуд, потом разъедающие ожоги.

Спасатели закапывают мягкотелых в песок - чтобы гости не трогали их руками.

Туристам рекомендуют быть осторожными: смотреть в оба и не купаться в местах, где ранее видели опасных медуз.