Как правильно представить работодателю свои достижения

Ваши достижения на предыдущих местах работы - очень важная и ценная информация для работодателя. Поэтому важно научиться правильно о них рассказывать.

Сильно расхваливать себя не стоит, но о своих знаниях и умениях молчать не стоит.

Day.Az со ссылкой на Сегодня рассказывает, как презентовать себя и не превратить рассказ в бахвальство.

В резюме. Здесь стоит указывать только те достижения, которые могут заинтересовать работодателя. Например, если вы работали бухгалтером и инспектором по кадрам (так бывает в небольших компаниях), то, меняя работу на бухгалтерскую, сделайте акцент на достижениях в ведении бухучета. Если же хотите продолжить карьеру в HR - подумайте, что полезного для компании вы сделали в области кадрового делопроизводства.

На собеседовании. Сюда же относятся нетворкинги, самопрезентации и прочие ситуации, когда требуется представить дела словами.

В сопроводительном письме или портфолио. Формат резюме ограничен, и если вам хочется донести до работодателя больше информации, укажите ее в сопроводительном письме или сделайте презентацию, где в красочной форме более подробно опишите свои результаты.

Что включать в достижения

Это зависит от характера вашей деятельности. Например, для менеджера по продажам значимым будет размер сделок, уровень и количество новых клиентов. Для руководителя магазина - данные о среднем чеке и достигнутом обороте.

Если же ваша работа не связана с количественными показателями, используйте качественные. Так, например, выпускающий редактор может считать достижением, что ни один выпуск новостей или номер газеты не опоздал к выходу. Если вы - молодой специалист, расскажите об успешных студенческих проектах, победах в конкурсах.

Еще, как вариант, сопоставьте ваш опыт с требованиями работодателей. Точки совпадения и нужно включать в резюме. К примеру, если в вакансии: "Требуется опыт работы с большим объемом информации", в резюме может быть: "Разработал систему отчетности для отслеживания заказов и реализации товаров, что позволило систематизировать работу с документами и уменьшить время на обработку заказа в 2 раза".

Используйте схему "что сделано - результат"

Покажите работодателю, что вы заинтересованы в развитии его бизнеса, так как в своем предыдущем опыте не просто ходили на работу от звонка до звонка, а в силу своих полномочий вносили посильную лепту в достижение бизнес-результатов.

Рассказ лучше выстроить по четкому плану: от проблемы - к решению. По пунктам:

- Суть проблемы.

- Какие у вас были средства?

- Какой вы выбрали способ решения?

- Что стояло на пути?

- Результат.

Так рассказ не будет выглядеть пустой саморекламой. К тому же, появится повод блеснуть профессиональными знаниями на собеседовании, а если упомянуть вклад коллег, то еще и показать себя, как человека, который умеет работать в команде.

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