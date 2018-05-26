22 ответа на вопрос, чем же так хороши пляжи Рио-де-Жанейро - ФОТО

В Рио-де-Жанейро есть и великолепные виды на горы, и оживленные набережные. Но особенного внимания явно заслуживают городские пляжи. Неважно, любите ли вы загорать, кататься на доске или играть в пляжный волейбол, - занятие по душе здесь найдет каждый, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Вот несколько наглядных ответов на вопрос, чем хороши пляжи Рио-де-Жанейро.

Вид на пляж Ипанема. Кто-то заряжает здесь солнечную батарею.

Легендарный пляж Ипанема считается одним из лучших городских пляжей в мире.

Часть его преимуществ - очень красивые виды. С берега видны острова Кагаррас, а с другой стороны - величественные горные вершины.

Пляж также знаменит местными завсегдатаями, которые любят покрасоваться и показать тело в бикини.

Известная джазовая композиция The Girl from Ipanema была написана в честь девушки с этого пляжа.

Здесь очень хорошие волны для серфинга.

Местные жители ходят по пляжу, продавая закуски и различные товары отдыхающим.

Можно насладиться кокосовым напитком в одном из многочисленных баров и ресторанов вдоль набережной.

Пока вы загораете, к вам могут подойти местные артисты.

Многие жители Рио любят заниматься спортом прямо на пляже.

Кто-то даже использует песок в качестве веса.

Другие предпочитают пляжный волейбол.

А некоторые посетители пляжа просто хотят расслабиться как следует.

К северу от Ипанемы находится другой популярный пляж Рио-де-Жанейро - Копакабана.

Местных жителей здесь можно встретить в любое время дня и ночи: они играют в пляжный футбол и танцуют на песке с утра до вечера.

Пляж Копакабана простирается на четыре километра вдоль берега.

Подводное плавание с дыхательной трубкой и другие водные виды спорта здесь очень популярны.

Виды здесь тоже отличные, не хуже, чем на Ипанеме.

Пляж Леме, который считается продолжением Копакабаны, тоже хорош.

Стоит провести весь день на пляже хотя бы ради чумового заката.

И пусть солнце уже закатилось за горизонт, это не мешает местным и гостям наслаждаться видами.