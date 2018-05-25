Компания Porsche заново построила первую модель - ФОТО
Инженеры Porsche изготовили реплику первой машины марки - родстера 356 "№ 1" образца 1948 года. Автомобиль воссоздали с нуля за восемь месяцев, используя архивные фотографий и технические чертежи оригинальной модели, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Чтобы максимально точно воссоздать оригинальный родстер, сотрудники Porsche Museum провели 3D-сканирование существующей машины и сравнили ее с дизайнерскими эскизами. Обнаруженные расхождения в исходной форме кузова устранялись путем изучения снимков и журнальных заметок. Заключительным этапом стало создание полноразмерной копии машины из пены.
Однако даже после этого реплика немного отличается от оригинального 356 "№ 1": у последнего более зауженная задняя часть кузова, выразительные фары и решетка радиатора.
Кузов реплики был изготовлен также как 70 лет назад - при помощи деревянных инструментов. Для воссоздания оригинального оттенка были взяты образцы краски с нижней части приборной панели. При этом единственное, чего не может делать реплика - ездить. У машины нет двигателя, а задняя ось представляет собой обыкновенную трубу.
Ранее Jaguar "клонировал" легендарный спорткар XKSS. Специалисты марки отсканировали четыре существующих автомобиля и полностью воссоздали облик оригинальной модели. Кузов изготовили вручную, а заклепки для него сделали из сплава, описанного в технической документации XKSS. При этом даже внутренние компоненты машины соответствуют изначальной спецификации.
Jaguar XKSS
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Раскрыт секрет скрипки Страдивари
Qaytar onları, Rüstəm...
-
24 Май 21:49 22 557
-
24 Май 16:01 12 882
-
24 Май 20:44 12 543
-
24 Май 22:22 10 978
-
24 Май 15:52 6 955