Компания Porsche заново построила первую модель - ФОТО

Инженеры Porsche изготовили реплику первой машины марки - родстера 356 "№ 1" образца 1948 года. Автомобиль воссоздали с нуля за восемь месяцев, используя архивные фотографий и технические чертежи оригинальной модели, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы максимально точно воссоздать оригинальный родстер, сотрудники Porsche Museum провели 3D-сканирование существующей машины и сравнили ее с дизайнерскими эскизами. Обнаруженные расхождения в исходной форме кузова устранялись путем изучения снимков и журнальных заметок. Заключительным этапом стало создание полноразмерной копии машины из пены.

Однако даже после этого реплика немного отличается от оригинального 356 "№ 1": у последнего более зауженная задняя часть кузова, выразительные фары и решетка радиатора.

Кузов реплики был изготовлен также как 70 лет назад - при помощи деревянных инструментов. Для воссоздания оригинального оттенка были взяты образцы краски с нижней части приборной панели. При этом единственное, чего не может делать реплика - ездить. У машины нет двигателя, а задняя ось представляет собой обыкновенную трубу.

Ранее Jaguar "клонировал" легендарный спорткар XKSS. Специалисты марки отсканировали четыре существующих автомобиля и полностью воссоздали облик оригинальной модели. Кузов изготовили вручную, а заклепки для него сделали из сплава, описанного в технической документации XKSS. При этом даже внутренние компоненты машины соответствуют изначальной спецификации.

Jaguar XKSS

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