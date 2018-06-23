Почему для алкоголиков водка вкуснее сахара?

Шведские биологи нашли в мозге крыс-алкоголиков особую цепочку нейронов, нарушения в работе которой заставляют их считать алкоголь более вкусным и питательным, чем сладкий сироп. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда у человека формируется зависимость, он обычно хорошо осознает, что увлечение спиртным или наркотиками вредит ему и, скорее всего, послужит причиной его смерти. При этом он ничего не может поделать с этой проблемой - что-то ломается в его мозге, он теряет силу воли и продолжает плыть по течению", - рассказывает Маркус Хайлиг (Markus Heilig) из Университета Линчепинга (Швеция).

Алкогольный дрейф

Хайлиг и его коллеги выяснили, где происходит эта поломка, и нашли способ ее исправить, когда изучали другую проблему, связанную со спиртным, - изменение пищевых предпочтений животных и людей-алкоголиков.

Те, кто знаком с сильно пьющими людьми, часто замечают, что увлечение выпивкой ведет к почти полному отказу от пищи, к тому же алкоголики не набирают вес, несмотря на высокую калорийность спиртного. (Исключение тут представляет пиво, любители которого быстро отращивают пивные животики.)

Недавно ученые выяснили, что это происходит потому, что мозг алкоголиков начинает воспринимать спиртное в качестве нормальной еды, предпочитая его остальной пище. Это открытие натолкнуло команду Хайлига на мысль о том, что формирование зависимости может быть связано не только с неограниченным доступом к спиртному или наркотикам, но и с определенными изменениями в работе пищевых центров мозга.

Они проверили эту идею, наблюдая за крысами, которых предварительно научили пить раствор спирта, нажимая на рычаг в клетке. Когда грызуны стали алкоголиками, ученые предложили им альтернативу - воду с большим количеством сахарина (бескалорийного аналога сахара).

Выключатель воли

Ученые давно заметили, что большинство животных при возможности практически сразу переходят на сладкую воду, однако примерно 10-12% продолжают пить спирт. Это число, как отмечают биологи, совпадает с количеством людей, приобретающих зависимость после серии попоек или продолжительного употребления тяжелых наркотиков.

Изучая мозг крыс-алкоголиков, ученые обратили внимание на изменения в работе генов в нервных клетках, расположенных в центрах вкуса, удовольствия и эмоций. В частности, у них резко снизилась активность участков ДНК, связанных с работой тормозящих цепочек нейронов и удалением молекул гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) - главного тормоза нервной системы.

Выяснив это, биологи проверили, что произойдет, если заблокировать или принудительно включить один из таких участков - ген GAT-3. Результаты оказались потрясающими: отключение GAT-3 превратило нормальных крыс в алкоголиков и заставило их пить раствор спирта вместо сиропа, а активизация гена, наоборот, избавила вторую группу грызунов от зависимости.

Как отмечает Хайлиг, такой механизм приобретения тяги к алкоголю очень хорошо объясняет, почему миорелаксант баклофен, похожий по структуре на молекулы ГАМК, снижает тягу к спиртному и применяется для лечения алкоголизма. Раньше ученые этого не понимали и спорили, можно ли его вообще использовать в борьбе с наркоманией и алкоголизмом.

Более безопасные аналоги этого препарата, лишенные столь сильных побочных эффектов, станут первыми реальными лекарствами от всех типов зависимости, заключают авторы статьи.

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