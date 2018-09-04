Что такое бранч в ресторане и чем он отличается от обеда
Бранчи - это вам не завтрак! И, кстати, не обед. Зачем он нужен и чем отличается от других видов застолья - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Вообще, название "бранч" (с английского - Brunch) взялось от слияния слов "завтрак" (с английского - breakfast) и "обед" (с английского - lunch). Вот и получилось что-то между. Время, кстати, тоже срединное: обычно на бранч ходят примерно в полдень. Точнее всего этот прием пищи можно описать как "поздний завтрак, плавно переходящий в легкий обед".
Меню соответствующее. Все, начиная от легких закусок, заканчивая достаточно плотными вторыми блюдами. На бранче вполне можно встретить тех, кто несет от шведского стола к своему месту несколько тарелок, на которых будут малосочетаемые продукты: разнообразные тарталетки, фрукты, например, морские деликатесы, сыр, апельсиновый сок и бокал шампанского.
Зачем он вообще нужен? Бранч может стать отличной заменой бизнес-завтраку, когда рано утром совсем нет времени на решение деловых задач. Также бранчи по выходным могут стать замечательным поводом для времяпрепровождения в кругу семьи.
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