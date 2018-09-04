Логическая головоломка «кошка в коробке»
На первый взгляд, некоторые логические головоломки могут показаться странными и даже слишком глупыми, чтобы пытаться их решить. Задачка про кошку, прячущуюся в коробке, безусловно, относится к этой категории. Вообразите, кошка постоянно перебирается из одной коробки в другую, и требуется с помощью математической логики вычислить, где она прячется. Ну, что, готовы проверить себя? Удачи!
Итак, Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет условие задачи. Кошка прячется в одной из пяти коробок. Они пронумерованы от 1 до 5 и установлены по порядку. Каждую ночь хитрая маленькая кошка прячется в соседней коробке, строго обязательно граничащей с той, в которой она находилась в течение дня. Каждое утро вы можете открыть лишь одну коробку, чтобы увидеть, есть ли там кошка.
Можете ли вы с уверенностью сказать, что найдете кошку? Что можно сделать, чтобы наверняка победить? Мыслите стратегически!
Ответ можно посмотреть здесь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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