Логическая головоломка «кошка в коробке»

На первый взгляд, некоторые логические головоломки могут показаться странными и даже слишком глупыми, чтобы пытаться их решить. Задачка про кошку, прячущуюся в коробке, безусловно, относится к этой категории. Вообразите, кошка постоянно перебирается из одной коробки в другую, и требуется с помощью математической логики вычислить, где она прячется. Ну, что, готовы проверить себя? Удачи!

Итак, Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет условие задачи. Кошка прячется в одной из пяти коробок. Они пронумерованы от 1 до 5 и установлены по порядку. Каждую ночь хитрая маленькая кошка прячется в соседней коробке, строго обязательно граничащей с той, в которой она находилась в течение дня. Каждое утро вы можете открыть лишь одну коробку, чтобы увидеть, есть ли там кошка.

Можете ли вы с уверенностью сказать, что найдете кошку? Что можно сделать, чтобы наверняка победить? Мыслите стратегически!

Ответ можно посмотреть здесь.