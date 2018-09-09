Почему волки воют на луну

Встреча с волком в дикой природе никогда не сулила человеку ничего хорошего. Если этот умный и сильный зверь позволяет себе показаться на глаза охотнику, значит он готов к битве. Поэтому не то что увидеть, а даже услышать вой волка - издревле считалось дурным предзнаменованием. В гортанных звуках этого животного людям слышится леденящий ужас, порождающий массу догадок, порой основанных на мистике. Поэтому все, что касается жизни волков, зачастую окутано суеверием. Между тем, этот вид диких животных давно изучен зоологами всего мира. Подробнее об особенностях жизни волков и причине их воя расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Вой, как средство общения

Все представители семейства собачьих воем, повизгиванием, рычанием и тяфканьем общаются друг с другом и выражают свои эмоции. У волков гортань устроена намного сложнее, чем у любых других псовых и она способна издавать звуки разных тонов. Некоторые из таких рулад не слышны человеческим ухом, но воспринимаются на уровне вибраций и способны даже вызвать панику. Многие северные охотники заявляют, что одна особь, понимая, что за ней идет группа людей, способна издавать одновременно несколько разных звуков, отличающихся по громкости и по высоте, имитируя голоса целой стаи и таким образом, часто спасают своих сородичей от истребления.

Биологи утверждают, что волки с помощью воя могут передавать друг другу очень сложные сообщения. Например, грузинский исследователь поведения волков Ясон Бадридзе среди разных завываний этих животных выделяет определенные звуки, издаваемые особями в качестве призыва нового вожака в стаю. Канадский биолог и защитник окружающей среды Фарли Моуэт в одном своем литературном труде описал, как на гигантском расстоянии канадской тундры волки, по цепочке, передавали друг другу сообщения о передвижении стада диких северных оленей. Сначала один волк слушает доносящиеся завывания другого, а затем издает вибрирующий вой, вначале низкий, а затем заканчивающийся на высокой ноте. И вскоре в 8 километрах от него другие волки в нужной точке "встречали" мигрирующее стадо.

Почему они воют на Луну?

Когда волк начинает завывать, он поднимает морду вверх, чтобы его вибрирующие, разнотональные звуки по всем окрестностям хорошо разносил ветер. Охотники утверждают, что волки воют на рассвете или в вечерних сумерках, но не днем, когда они отдыхают. Наиболее активны эти животные ночью и именно тогда они сбиваются в стаи.

Биологи предполагают, что волки воспринимают мир в серо-черно-желтых тонах. Они прекрасно видят в темноте, но только до определенного возраста. Особи, которым более 5 лет, в большей степени ориентируются на слух и нюх, чем на зрение. Поэтому, ясная лунная ночь у этих лесных зверей - наиболее благоприятное время для охоты.

Поднимая свою морду вверх, они созывают сородичей, приглашают вожака или передают другую информацию, необходимую для выживания. Человеку увидеть, как воет волк, возможно только издалека, в темное время суток и соответственно, если есть хоть какое-то освещение, например, лунное. Ведь другого в дикой природе просто не существует. Именно поэтому среди людей бытуют рассказы, что волки воют исключительно на Луну. На самом деле они издают звуки и в ненастную, облачную погоду, но разглядеть в лесу, да еще в темноте серого зверя человеческому глазу просто не представляется возможным.

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