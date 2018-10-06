Простая загадка про автобус, которая ставит в тупик

Эта задачка уже давно разлетелась по Сети. Но до сих пор ставит в тупик многих пользователей. Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагает читателям найти правильный ответ.

Итак, вопрос звучит так:

В какую сторону едет этот автобус на картинке?

Психологи провели исследование и выяснили, что с данной задачей проще справляются дети. Взрослые не всматриваются в детали и видят схематичное изображение целиком.

Правильный ответ:

На самом деле все легко и просто. Автобус, изображеный на данной картинке, едет в левую сторону. Если присмотреться к схематичному изображению, можно понять, что у него нет дверей. Так что мы видим другую его сторону. А так как на большинстве дорог мира движение правостороннее, то и едет он, соответственно, влево.

Безусловно, варианты, где автобус едет по дорогам Великобритании, не учитываются.

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