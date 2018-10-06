Простая загадка про автобус, которая ставит в тупик
Эта задачка уже давно разлетелась по Сети. Но до сих пор ставит в тупик многих пользователей. Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагает читателям найти правильный ответ.
Итак, вопрос звучит так:
В какую сторону едет этот автобус на картинке?
Психологи провели исследование и выяснили, что с данной задачей проще справляются дети. Взрослые не всматриваются в детали и видят схематичное изображение целиком.
Правильный ответ:
На самом деле все легко и просто. Автобус, изображеный на данной картинке, едет в левую сторону. Если присмотреться к схематичному изображению, можно понять, что у него нет дверей. Так что мы видим другую его сторону. А так как на большинстве дорог мира движение правостороннее, то и едет он, соответственно, влево.
Безусловно, варианты, где автобус едет по дорогам Великобритании, не учитываются.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Azərbaycan Rusiyanın bu diyarında logistika mərkəzləri yaradır
В Азербайджане обнародованы виды запрещенной для ловли рыбы
В Азербайджане обнародованы виды запрещенной для ловли рыбы
Создан шрифт, который поможет лучше запомнить прочитанный текст
В Азербайджане задержано более 90 незаконных мигрантов - ФОТО
Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники
Тест: угадайте героиню книги по цитате
10 фильмов про учителей, которые меняют мир
-
5 Окт. 10:36 8 163
-
5 Окт. 12:31 8 162
-
5 Окт. 15:14 5 108
-
5 Окт. 11:57 5 040
-
5 Окт. 11:45 4 082