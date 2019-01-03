Как почтовые голуби находят дорогу?

Голубиной почте тысячи лет. Ее использовали еще египетские и греческие мореплаватели задолго до нашей эры. Так они сообщали домой о своем прибытии. Применялась она и в Первой мировой войне, и во Второй, в основном в разведке. А в ходе битвы за Москву на базе питомника Центральной школы связи собаководства и голубеводства была специально создана голубиная станции связи.

Для передачи писем была даже выведена специальная порода голубей, которые отличаются особой выносливостью и умением ориентироваться на местности.

Но как же они находят, куда лететь? Образно говоря, "наклеивает марку получатель".

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, чтобы получить письмо, надо сначала отдать голубя отправителю. У этих птиц существует "хоминг" - врожденная способность возвращаться к своему гнезду, то есть домой.

Одним из главных ориентиров для птиц является солнце. Летят голуби под углом к светилу, делая поправку на время, в чем им помогают внутренние часы. Если солнце скрыто за тучами, видят поляризованный свет. Некоторые ученые предполагают, что птицы могут определять и географические координаты местности, но как - пока не ясно. Возможно, по высоте солнца над горизонтом или по длине тени, которую отбрасывают предметы.

Зато известно, что дорогу находят даже слепые голуби. В таком случае им помогает неплохое обоняние, и они летят на запах знакомого места. Кроме того, голуби воспринимают инфразвук 0,06 Гц, что соответствует звуку дальнего прибоя, а в современных условиях - железной дороги, шоссе и др. А так как низкие звуки распространяются на большие расстояния, звук проезжающих машин вполне может служить слуховым ориентиром издалека. Когда же голуби долетают до знакомых мест, ориентируются уже по внутренней карте. Ведь окрестности гнезда они помнят в мельчайших подробностях.

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