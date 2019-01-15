Где можно увидеть северное сияние

Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям, куда поехать, чтобы увидеть северное сияние своими глазами.

Деревня Неллим, Финляндия

Небольшая деревушка, в которой проживают всего около 150 жителей, расположена в 40 километрах от поселка Ивало в Лапландии, на берегу озера Инари. Местные жители занимаются оленеводством, рыболовством и лесоводством. Днем просто погуляйте здесь, ознакомившись с местной культурой, посетите деревянный православный храм в честь Святой Троицы и Трифона Печенгского, покатайтесь на собачьих упряжках.

Северное сияние можно наблюдать прямо с берега озера Инари или же можно воспользоваться специальной услугой - кабинкой со стеклянной полусферой вместо крыши, в которой есть двуспальная кровать и ванная комната с туалетом. Северное сияние озаряет небо в этих местах 200 ночей в году, но даже если вам не посчастливилось его увидеть, согласитесь, что заснуть прямо под звездным небом тоже очень здорово!

Остров Скай, Шотландия

Малонаселенный остров с минимальным световым "загрязнением" отлично подходит для наблюдения за северным сиянием. С Шотландией Скай связан паромом, так что можно организовать путешествие по этой стране, а напоследок оставить посещение острова. Но и на самом Скае есть чем заняться: во-первых, здесь очень красивая и редкая природа, во-вторых, это место известно загадочными мифами, ну и в-третьих, здесь просто великолепная кухня. Отправляйтесь погулять на полуостров Троттерниш, чтобы осмотреть холм Сторр и плато Куиранг, или к холмам Квиллинз с удивительным пейзажем вокруг.

Айдахо, Аляска

В национальном парке Айдахо Панхэндл находится тепловодное озеро Прист. Если смотреть северное сияние на его берегах, можно насладиться тем, как танцующие огни отражаются от водной поверхности озера.

Днем в парке можно встретить медведей, оленей и лосей. Здесь также можно покататься на лодке и порыбачить.

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