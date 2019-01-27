Саркастический бахромоголов: зловещий морской хищник - ФОТО

Среди множества тварей, что рыщут на дне океана, одна выделяется не только весьма скверным нравом, но и огромной пастью,напоминающей крылья бабочки.

Иногда дайверы, исследующие старые раковины или узкие расселины у побережья Северной Америки, натыкаются на жуткого вида существ. Эти рыбы больше всего похожи на длинных угрей с огромной пастью, окутанной кожистой бахромой. Знакомьтесь, это Neoclinus blanchardi - создание, которое даже научная литература называет "ужасно безобразным".

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, в народе она получила прозвище "саркастический бахромоголов" и прославилась весьма неприятным нравом. Если рыбе покажется, что вы вторглись в ее владения или просто выглядите подозрительно - она может преподнести несколько сюрпризов.

N. blanchardi ведут образ жизни засадного хищника, так что их укрытие - это одновременно и дом, и наблюдательный пункт, и ловчая яма. После того, как она заняла удобную позицию, рыба будет атаковать все, что приблизится на дистанцию броска, даже если цель значительно крупнее ее. Если эти кошмарные челюсти вцепятся в плоть, то разжать их будет очень проблематично.

Зачем рыбе нужны эти огромные кожистые образования? Когда наступает период спаривания или один самец просто вторгается на территорию другого, они топорщат радужные воротники, скалят зубы и начинают зловеще извиваться, демонстрируя агрессию и свое превосходство. Если одни не отступит, то второй набросится на него и начнется нечто, напоминающее битву поцелуев - они будут по очереди толкать друг друга пастью, пытаясь казаться больше и напугать врага:

Некоторые морские биологи предполагают, что цветная подкладка также может использоваться для общения, но... Разве эти красавцы выглядят так, будто хотят дружить с кем-то?

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