В Лос-Анджелесе вручат Grammy

Церемония вручения самых престижных в музыкальной индустрии наград - премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи Grammy - пройдет в воскресенье вечером в 61-й раз в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Репортажи с "красной дорожки" у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center начнутся в 14:00 по времени Тихоокеанского побережья США на сайте Grammy.com, а сама церемония награждения будет транслироваться телекомпанией CBS с 17:00 по времени Тихоокеанского побережья.

Миниатюрные "золотые граммофоны" вручаются в 84 категориях, и четыре из них считаются наиболее престижными - это "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель". Претендовать на награды могут те произведения, которые прозвучали в период с 1 октября 2017 года вплоть до 30 сентября 2018 года.

Вести церемонию будет 37-летняя певица, композитор и продюсер Алиша Киз. На протяжении ее творческой карьеры она 29 раз выдвигалась на Grammy и 15 раз получала статуэтку. В ходе церемонии будет отмечен вклад в музыкальную культуру отмечающей в нынешнем году 75-летие американской певицы Дайаны Росс, записавшей в общей сложности 57 студийных альбомов и включенной в 2005 году журналом Rolling Stone в список 100 величайших исполнителей всех времен.

На сцену "Стейплс центр" выйдет "королева кантри" Долли Партон, удостоенная в нынешнем году приза за личные достижения MusiCares Person of the Year. Участники церемонии почтят также память скончавшейся в августе 2018 года "королевы соула" Ареты Франклин - первой женщины, внесенной в 1987 году в "Зал славы рок-н-ролла" и названной в 2008 году журналом Rolling Stone величайшей певицей в истории.

Лидеры по числу номинаций

Лидером по числу номинаций в нынешнем году стал один из самых талантливых и успешных исполнителей хип-хопа Кендрик Ламар, выдвигавшийся на "Грэмми" в общей сложности 37 раз, включая нынешний сезон и получивший 12 наград. Сейчас он претендует на "золотой граммофон" в восьми категориях, в том числе в номинации "Альбом года" за саундтрек к фантастическому боевику "Черная пантера" (Black Panther, 2018) режиссера Райана Куглера о соперничестве за уникальный металл, на исход которого влияет таинственный дух саванны. А сингл All the Stars, исполненный рэпером вместе с американской певицей в стиле ритм-н-блюз Соланой Имани Роу, выступающей под сценическим псевдонимом SZA, представлен в номинациях "Запись года" и "Песня года". С этой же композицией Ламар поборется за награду за лучшее исполнение в стиле рэп.

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, претендует на "Грэмми" в семи номинациях, в частности его сингл God's Plan претендует на награду "Запись года", а также "Песня года", а его альбом Scorpion выдвинут в категории "Альбом года".

В шести номинациях названы канадский продюсер Мэтью Самуэльс, известный как Boi-1da, а также американская певица Брэнди Карлайл. Ее сингл The Joke претендует на победу в категориях "Запись года" и "Песня года", а пластинка By the Way, I Forgive You - на статус "Альбом года".

Среди исполнителей, получивших по пять номинаций - Cardi B (Белкалис Альманзар) за ее дебютный хип-хоп-альбом Invasion of Privacy, а также Childish Gambino (Дональд Гловер), выдвинутый на награду в номинации "Запись года" за композицию This Is America. Леди Гага, исполнившая вместе с Брэдли Купером композицию Shallow в мелодраме "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), выдвинута в категории "Запись года" и "Лучший поп-дуэт".

В категории "Лучший новый исполнитель" в числе претендентов - дуэт Chloe x Halle, группа Greta Van Fleet, американская певица албанского происхождения Блета Рекса, известная под сценическим псевдонимом Биби Рекса, американская певица Габриэлла Уилсон, выступающая под псевдонимом H.E.R., певица в стиле кантри Марго Рэй Прайс и британская певица Джорджа Элис Смит.