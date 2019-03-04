Учёные из Университетского колледжа Лондона установили, что длительный просмотр ТВ-передач ухудшает память у пожилых людей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает SR.

В эксперименте специалистов участвовало 3,6 тысячи пенсионеров. За их жизнью наблюдали на протяжении шести лет. Волонтёров разделили на несколько групп в зависимости от того, сколько времени они тратят на телевизор. На старте эксперимента все его участники были в здравом уме и памяти, а также не страдали хроническими заболеваниями.

В итоге удалось установить, что просмотр ТВ хотя бы около 3,5 часа в день сильно ухудшал остроту ума и память у участников этого эксперимента. Когнитивные способности людей ухудшились на 60 процентов. В настоящий момент учёные устанавливают, почему именно телевизор негативно сказывается на работе мозга.