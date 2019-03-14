Парфюмерный бренд Nabeel выставил самые дорогие в мире духи в торговом центре Dubai Mall в Дубае. Об этом сообщает Gulf News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аромат унисекс под названием Shumukh, что в переводе с арабского означает "заслуживающий самого высокого", стоит 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов). По словам главы компании, парфюмера Асгара Адама Али (Asghar Adam Ali), Shumukh входит в серию the spirit of Dubai.

Флакон высотой около двух метров вмещает три литра парфюма. Он сделан из муранского стекла и инкрустирован несколькими тысячами бриллиантов общим весом 38,55 карат, а также топазами и жемчугом. Аромат наносится с помощью технологии дистанционного управления.

На создание духов ушло три года. Они будут представлены на Fashion Avenue в Dubai Mall с 14 по 30 марта.

26 сентября 2018 года в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае презентовалисамые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes. Авторы пары - коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers. Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.