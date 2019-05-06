Правильное и здоровое питание всегда является одним из ключевых аспектов в полноценной жизнедеятельности человека. Не является этим исключением и пост в священный месяц Рамазан. В целом пост в Рамазан вносит свои коррективы в работу организма человека. Так обмен веществ, пытается адаптироваться и перестроиться под новый режим питания и сна человека.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend.

Во время священного месяца Рамазан ваше питание должно не сильно отличаться от обычного и быть максимально простым. Очень вaжнo пoддepживaть cбaлaнcиpoвaннoe yпoтpeблeниe пищи и жидĸocти. Чтoбы пpeдoтвpaтить вялocть мышц, питaниe в Paмaзaн дoлжнo coдepжaть дocтaтoчный ypoвeнь бoгaтыx энepгиeй пpoдyĸтoв, вĸлючaя yглeвoды и жиpы. Πoэтoмy жизнeннo вaжнa cбaлaнcиpoвaннaя диeтa c дocтaтoчным ĸoличecтвoм питaтeльныx вeщecтв, coли и вoды.

В Священном Коране сказано: "...Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от черной [пока не появится на горизонте разделительная черта между приходящим днём и уходящей ночью] на рассвете. А после поститесь до ночи [до захода солнца, воздерживаясь от приема пищи, питья и интимных отношений с супругой (супругом)]..." (Св. Коран, 2:187).

Питание во время сухура

Некоторая часть постящихся предпочитают питаться либо лишь один раз, и не вставать потом уже на сахур, что является не совсем желательным. Отказ от сахура может привести к ослаблению обмена веществ в организме человека, и вызвать более ранние часы обострения чувства голода.



Утренний прием пищи (сухур) производится постящимся до азана. Сухур безусловно очень важен для постящегося и является важным предписанием и милостью Всевышнего для мусульман. В хадисах пророка Мухаммеда (С) сказано: "Совершайте сухур хотя бы глотком воды", а также "Прекрасный сухур верующего - это финики".

Сухур позволяет организму получить необходимую энергию для эффективной работы в течение первой половины дня. Это приводит к тому, что во второй половине дня необходимая организму энергия извлекается за счет распада углеводов и части жиров, но не затрагивает белковый обмен, так что обменные процессы в организме абсолютно не страдают. Желательно чтоб на вашем столе преобладали белковые продукты, к которым мы можем отнести яйца, сыры молочные и кисломолочные продукты.

Медики рекомендуют употреблять в пищу во время сухура сложные углеводы - хлеб из цельного пророщенного зерна или муки грубого помола, блюда из круп, салат из свежих овощей и сухофрукты. Сложные углеводы перевариваются в организме длительное время и поэтому обеспечивают организм энергией на не менее чем 8-12 часов. К ним можно добавить немного белков в виде мяса, рыбы, яйца или молочных продуктов. Белки тоже перевариваются достаточно долго (около 8 часов) и важны особенно при высокой физической активности, но большое их количество способно перегрузить печень, которая и так напряженно работает во время поста. Финики - великолепный источник сахара, клетчатки, углеводов, калия и магния; миндаль - источник протеинов и волокнистого вещества с малым содержанием жира; бананы - источник калия, магния и углеводов. Однако, следует избегать переедания и пить слишком много во время сухура (из-за этого из организма выводятся минеральные соли, необходимые для поддержания тонуса в течение дня).

На время сухура от кофе лучше совсем отказаться (или употреблять его в минимальных количествах). Наиболее полезными будут напитки из кисломолочных продуктов с добавками зелени, небольшого количества соли и трав. После их употребления жажда возникает позднее и не бывает такой острой. Злоупотребление солью и пряностями может вызывать у вас чувство жажды.

Время разговения - ифтара

Стол в дни поста вполне можно сделать не только полезным, но и разнообразным, и вкусным. Конечно, у каждого народа есть свои особые рецепты блюд для сухура. И как правило, они оказываются вполне подходящими для данной местности, поскольку веками культура отбирала то, что было лучшим.

Ифтар начинают сразу после захода солнца и до совершения вечерней молитвы. В хадисе пророк Мухаммед (С) сказал: "Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает"

Теологи советуют, что до совершения вечернего намаза следует принять очень малый объем пищи и только после совершения молитвы можно сесть за празднично накрытый стол. По словам медиков, съеденные после азана финики моментально насыщают кровь глюкозой. При употреблении воды всё ещё проще - мозг реагирует на тяжесть в желудке и так же притормаживает аппетит. После того, как вы открыли пост водой и финиками, правильным будет начать свой ифтар с фруктового салата, фруктовых соков и коктейлей. Фрукты перевариваются быстрее, чем овощи и иные продукты, поэтому они хороши для быстрого восстановления сил после поста.

Каждый вечер месяца Рамазан - это настоящий праздник. Для разговения на стол можно поставить и фрукты, выпечку, сухофрукты и т.д. Главное - не переусердствовать. Не перегружая свой организмжирами, солями и прочими вредными на этот период добавками. Не старайтесь потреблять как конвейер, всю еду находящуюся на столе, лучше, если между блюдами вы выдержите паузу в пять - десять минут. Это позволит еде лучше освоиться и позволит избежать переедания. Старайтесь потреблять еду, и особенно куски мяса небольшими кусками, тщательно и подолгу пережевывая ее. Постарайтесь во время ифтара сократить до минимума потребление мучного, сладкого, жирного, жаренного.

Не употребляйте: жирную и жареную пищу; продукты с избыточным содержанием сахара. Жареная пища вредит здоровью и ее потребление следует ограничить. Такая пища вызывает несварение, изжогу, отражается на весе.

Оптимально будет овощное и мясо-овощное блюдо. Полезны салаты из свежих овощей, блюда из круп. Сладости возможны, но в небольшом количестве. Вариантов много, и каждому, безусловно, нравится что-то свое. Питание должно быть хорошо сбалансированным, и в него должны входить продукты из каждой группы, например, овощи, фрукты, мясо, птица, хлеб, зерновые и молочные продукты.

Пейте: Как можно больше воды и соков между ифтаром и сном, чтобы поддержать нормальный уровень жидкости в организме. Из напитков подойдут свежие соки, морсы, компоты, кисели, чай. Простая обычная вода - тоже замечательно.

Так называемые "продукты быстрого приготовления" на время поста лучше исключить из своего рациона. К ним относятся и лапша разных видов (с пищевыми добавками), каши и супы в пакетах, колбаса... Дело в том, что данная категория продуктов содержит неполноценные углеводы и белки, которые очень быстро усваиваются организмом..Чувство голода придет буквально через 1-2 часа и будет гораздо сильнее, чем до употребления этого продукта. Кроме этого, все они содержат большое количество соли, приправ и веществ, способствующих разжиганию аппетита через непродолжительное время и развитию жажды.

Соблюдение поста по всем правилам очищает мусульманина не только духовно, но и укрепляет здоровье. Организм человека, уставший от систематического приема пищи в течение всего года, в этот месяц отдыхает. При этом в нашем теле происходит своего рода обновление. Вот что сказал по этому поводу Пророк Мухаммед (С): "Соблюдайте орудж (пост), и вы станете более здоровыми".