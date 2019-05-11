Конечно, на территории СССР эти насекомые тоже обитали. Однако те, кто родился и жил в Советском Союзе, наверняка подтвердят, что раньше проблема клещей и переносимых ими заболеваний не стояла так остро, как сегодня. По данным официальной статистики, за последние 5 лет в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обращались от 400 до 500 тысяч россиян ежегодно.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Неизвестный энцефалит

Несомненно, советские граждане тоже опасались укусов клещей, поэтому отправляясь в лес за грибами, все старались надевать одежду с длинными рукавами и головные уборы. Тем не менее, большинство людей в то время на укусах клещей особо не зацикливались. Насекомых просто удаляли и все. Клещей нечасто сдавали в какие бы то ни было лаборатории, а за медицинской помощью многие обращались только тогда, когда симптомы того или иного заболевания, занесенного при укусе, становились явными.

Кроме того, о наиболее известной теперь болезни, переносчиками которой и являются клещи, энцефалите, ученые узнали сравнительно недавно. Этот недуг даже описан был впервые только в 1935 году советским исследователем Пановым. Затем отечественные энтомологи, врачи и другие ученые стали выезжать в экспедиции, благодаря которым и была установлена связь между признаками энцефалита и деятельностью клещей. В 1937 году вирусолог Зильберг наконец обнаружил вирус клещевого энцефалита, причем, как в тканях больных, так и в самих насекомых. А боррелиоз был выявлен в СССР вообще только в 1985 году и только через 6 лет после этого включен в перечень заболеваний, регистрируемых на территории России.

Применение и запрет ДДТ

Почти сразу после выявления первых смертельных случаев заболевания энцефалитом, а главное их причин, советской властью были предприняты решительные меры. Единственным средством, способным справиться с опасными насекомыми в масштабах страны, оказался дихлордифенилтрихлорэтан или ДДТ. В обязательном порядке этим химикатом обрабатывали местности, где наблюдались вспышки клещевого энцефалита, а также территории, где располагались пионерские лагеря, детские санатории и другие подобные учреждения. В последних случаях чаще использовали менее жесткие средства, вроде трихлофоса. Производились такие обработки наземными, а чаще авиационными методами.

Примечательно, что ДДТ распыляли не только в городских парках и лесополосах, потому как такая обработка, даже по мнению современных специалистов, не является эффективной. Дихлордифенилтрихлорэтаном обрабатывали загородные леса, лесные дороги и даже тропинки. Делалось это ранней весной, еще когда лежал снег. После такой атаки клещи могли не заявлять о себе от 2 до 5 лет. Так длилось до конца 1980-х годов, а потом ДДТ в СССР запретили, так как было установлено, что дихлордифенилтрихлорэтан наносит вред окружающей среде, способен длительное время сохраняться в почве, растениях, воде. Все это попадало в организм человека и создавало опасность для его здоровья.

Глобальное потепление

Многие ученые связывают массовое нашествие клещей с глобальным потеплением. Об этом говорят в том числе и специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Относительно теплые зимние месяцы и слишком ранний приход весны способствует выживаемости опасных насекомых, а значит и их дальнейшему размножению и распространению. Таким образом увеличивается не только количество клещей, но и расширяется территория их обитания. Остановить их можно только с помощью своевременной и качественной обработки. Как утверждают эксперты, ДДТ был действительно самым смертоносным препаратом в борьбе с клещами. Но в связи с вредностью дихлордифенилтрихлорэтана его заменили на другие химикаты. Нынешние средства менее опасны для человека и не накапливаются в почве и воде. Однако именно поэтому многие из них через несколько недель перестают действовать и на клещей.