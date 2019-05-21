Чрезмерное времяпровождение за экраном телефона и других электронных устройств может негативно сказаться на детях. Они становятся более взвинченными, усталыми и эмоционально неустойчивыми.

Как передает Day.Az, об этом пишет newinform.com.

По словам исследователей, мозг ребенка очень чувствителен к гаджетам. Чем больше времени дети проводят за экраном телефона, тем хуже становится их мозгу. Ученые уверены, что социальные сети, интернет и другие электронные устройства являются главными причинами когнитивных проблем, изменения настроения и бессонницы.



Например, свет, исходящий от экранов устройств, приводит к воспалению мозга, гормональному дисбалансу и другим негативным последствиям. Также он подавляет поступление мелатонина из-за чего организм не получает достаточное количество глубокого сна, который помогает поддерживать организм в здоровом состоянии.



Гаджеты перегружают мозг детей и делают их ленивее, вследствие чего они сидят дома и меньше выходят на природу. Ребенок уделяет меньше внимания физическим активностям и тому, что происходит вокруг него в реальной жизни.



Как показывает исследование Стивена Каплана из Мичиганского Университета, природа играет важную роль в жизни детей. Она помогает восстановить внимание, уменьшить стресс, снизить агрессивность и поднять настроение.



Можно бесконечно перечислять негативные последствия того, что происходит, когда дети проводят много времени за экраном электронных устройств. Поэтому, призывают специалисты, нужно принимать меры и следить за тем, чтобы ваш ребенок уделял внимание не только гаджетам, но и другим физическим активностям, особенно на природе....