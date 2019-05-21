Тамара Иванютина - советская серийная убийца. Она была третьей и последней женщиной, приговоренной в послевоенном СССР к смертной казни. Эта киевская посудомойка отравила двадцать человек, девять из которых скончались. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее полностью вменяемой. Так ли это было на самом деле?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Иванютина родилась в страшном 1941 году в многодетной семье. Большое семейство Масленко ютилось в коммуналке, жили бедно. Мать с отцом с пеленок внушали своим шестерым детям, что главное в жизни - деньги. Поэтому, повзрослев и повстречав состоятельного по тем временам мужчину, Тамара, не раздумывая, вышла за него замуж. Не испытывая к мужу никаких чувств, она имела самые серьезные виды на его двухкомнатную квартиру. В итоге неугодный супруг был отравлен раствором таллия, а молодая вдова стала единоличной собственницей вожделенной жилплощади.

Второму мужу Тамары повезло чуть больше: его она насмерть отравить не успела - лишь потихоньку подтравливала, чтобы не заглядывался на других женщин. Зато - один за другим, с разницей в два дня - отошли в мир иной его родители. Разумеется, не без помощи невестки. Она положила глаз на большой дом и земельный участок свекрови, где сразу после смерти стариков устроила свиноферму. Решила так: свиней - на мясо, мясо - на продажу. А там, глядишь, удастся накопить на мечту всей жизни - черную "Волгу".

Но животных надо было чем-то кормить, и Иванютина нашла выход - устроилась посудомойкой в школьную столовую, чтобы иметь возможность выносить оттуда остатки еды. А тех коллег, которые против этого возражали, отправляла на тот свет с помощью проверенного средства - яда.

Тревогу забили 17 марта 1987 года, когда на больничных койках с признаками отравления оказалось сразу 13 человек из одной школы. Четверо из них (в том числе, двое детей) сразу скончались, остальные находились в реанимации. Тогда и решили провести проверку, в ходе которой вышли на Иванютину. При обыске в ее доме нашли пузырек с раствором таллия. Она даже не подумала от него избавиться. То ли была так уверена в своей неуязвимости, то ли считала, что сможет легко откупиться. Ведь Иванютина была убеждена: деньги решают все.

Фрейд считал, что серийными убийцами движут жажда власти и похоть. Но основоположник психоанализа вел речь о мужчинах. Если же в этой роли выступает женщина, на первое место выходят иные мотивы - корысть и месть. Ими и руководствовалась киевская отравительница.

Иванютина была признана вменяемой. Формально это так. Сумасшедшей она не была: чертей не ловила, с инопланетянами не контактировала, Клеопатрой себя не называла. И все свои преступления совершала обдуманно и сознательно. Психически больной человек в стадии обострения не отдает себе отчета в собственных действиях, его реальность искажена, ему сложно адаптироваться в обществе, он нуждается в медицинской помощи.

Ни о каком состоянии аффекта речь тоже не идет - Иванютина всегда знала, чего хочет, и понимала, что делает. Она вообще неплохо приспосабливалась к обстоятельствам. На ней охотно женились мужчины, она водила дружбу с соседями, которые позже сокрушались: "Мы и представить себе не могли, рядом с каким чудовищем жили..."

Ее мать - Мария Масленко - исповедовала такую жизненную философию: "Нужно не жалобы писать, а дружить со всеми, всех угощать. А если кто особо зловредный - тому и яду в угощение не грех подсыпать". Тамара так и поступала.

Признав Иванютину вменяемой, психиатры, однако, выявили несколько особенностей ее личности: это крайне завышенная самооценка, чрезмерная обидчивость и мстительность. Плюсуем к этому трудное детство и накрепко вбитые в голову родительские установки. Добавляем к "букету" маниакальную одержимость мечтой о черной "Волге". И получаем чудовищную мозаику, которая в итоге привела к развитию социопатической личности.

Социопатия не является психическим заболеванием, это личностное расстройство. А социопат - это бессердечный, равнодушный к чувствам других человек. Он никого не любит, хотя "сыграть в любовь", изобразить сочувствие при необходимости может.

Он старается добиться своего любой ценой. И если для достижения цели ему понадобится устранить тех, кто встал у него на пути, - он сделает это без сожалений и стыда. Он вообще не испытывает чувства вины. А значит, ему не приходит в голову раскаиваться или извиняться.

Не признала своей вины и Тамара Иванютина. Просить прощения у потерпевших и их родственников не стала: "Не так я воспитана, чтобы извиняться", - сказала на суде. Ни о чем не жалела. Разве что об одном: что так и не купила черную "Волгу".