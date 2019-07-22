Дом 50 на Беркли-сквер расположен в одном из самых фешенебельных районов столицы Великобритании, но уже 200 лет в нем никто не живет. Почему? Оказывается, местные жители верят в то, что в добротном кирпичном доме обитают злые силы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, четырехэтажное здание построил архитектор Уильям Кент в далеком 1740 году. В нем проживали политики Джордж Каннинг и Уинстон Черчилль, но самым известным жильцом дома стал человек по имени Томас Майерс. В 1859 году он был известным членом Парламента.

Существует несколько легенд, откуда в доме появились злые силы. Согласно одной из них, в начале XIX века из особняка на Беркли-сквер выбросилась из окна девочка. По другой версии, здесь долгие годы жил безумный старец, который бесследно исчез.

В 50-х годах XIX века домом на Беркли-сквер владел Томас Майерс, очень не совсем обычный человек. В те времена поговаривали, что от него сбежала невеста в день их свадьбы, и с тех пор он замкнулся и перестал поддерживать связь с миром. Он редко выходил на улицу, днем спал, а по ночам бродил по особняку со свечой в руках и громко стонал. Соседи побаивались мистера Майерса и распускали о нем самые страшные слухи. Какого же было их удивление, когда все движения и звуки в доме прекратились! Озабоченные местные жители вызвали полицию, которая только развела руками. В доме никого не было... Позже выяснилось, что дом давно пустует, а мистер Майерс буквально испарился.

Вскоре после таинственного исчезновения Томаса Майера, когда дом стал настоящей легендой, один жизнерадостный молодой человек сэр Роберт Уорбойс поспорил с друзьями, что проведет ночь в необычном особняке на Беркли-сквер без всяких происшествий. Он уверял товарищей, что не верит ни в какие злые силы и жаждет всем кругом доказать, что он прав. Этой же ночью Уорбойс отправился в дом на Беркли-сквер, а наутро его тело нашли бездыханным с открытыми глазами, полными ужаса.

В середине 2000-х на первом этаже особняка расположилась книжная лавка крупной торговой компании Maggs Bros, в которой продавались редкие старинные издания. Владельцы не верили в мистику, поэтому несколько лет пытались строить бизнес в "проклятом" доме, но в 2015 году все-таки съехали. Любители легенд и страшных история поговаривали, что продавцы в книжной лавке долго не задерживались на своей должности, рассказывали о пугающих их таинственных звуках и скрипах на верхних этажах дома на Беркли-сквер.

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