Лето - это время для отпуска. Многие предпочитают покупать "горящие" туры или специальные предложения от туроператоров, а не платить лишние деньги. Такие путевки позволяют отдохнуть в пятизвездочном отеле за невысокую цену. Однако и в этих заманчивых предложениях кроется опасность.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

О том, как правильно выбрать "горящий" тур и избежать неприятных сюрпризов, "Вечерней Москве" рассказали генеральный директор турагентства "Дельфин" Сергей Ромашкин и главный специалист отдела бронирования компании "Академсервис" Ирина Лядова.

- Если вы покупаете "горящий" тур у компании с положительными отзывами на рынке, риск невелик, надо лишь внимательно смотреть на отель, в который едете. Довольно часто там есть различные минусы, такие как удаленность от моря, некачественный сервис или проблемы с питанием, - объяснил Ромашкин.

Эксперт посоветовал внимательно смотреть отзывы именно по тому отелю, который предлагает туроператор. Часто компании продают "горящий" тур из-за неудобного времени вылета, ведь по этой причине туристы, как правило, теряют день отдыха.

- Радикально вы получите то, что вам записали в договор. Крупные компании не будут ссориться с покупателем из-за мелочей и не станут его обманывать, - заверил генеральный директор "Дельфина".

Главный специалист отдела бронирования компании "Академсервис" Ирина Лядова рассказала о положительных и отрицательных сторонах "горящих" туров и объяснила, кому стоит выбирать именно их.

- "Горящие" туры - это отличный вариант для того, кто ищет доступную путевку. Они позволяют приобрести билеты не за полгода, а буквально за несколько дней или часов, еще и по сниженной цене. Однако "горящие" путевки не подойдут тем туристам, которые мечтают о поездке в определенную страну, ведь направление тура не подлежит изменению, - рассказала Ирина Лядова.

Эксперт отметила, что "горящие" туры актуальны для тех, кто не может заранее выделить время для отпуска, любит спонтанные путешествия или предпочитает не ждать несколько месяцев, а отправляться на отдых в ближайшее время.

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