Вчера, 5 августа с девяти часов утра до девяти часов вечера на Земле бушевала магнитная буря, а на протяжении последующих шести часов магнитосфера оставалась возбужденной. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".

Несмотря на то, что Солнце проходит через минимум активности, для которого характерны редкие магнитные бури, такие явления время от времени все-таки наблюдались. За 2019 год они были зафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 11 и 14 мая, а затем с 9 на 10 июля. Особенностью августовского события стало то, что магнитная буря оказалась "непрерывной" - эксперты обновляют данные о геомагнитных возмущениях раз в три часа, и на протяжении четырех таких периодов подряд ситуация не менялась.

Магнитосфера довольно долго оставалась неспокойной в период с 28 февраля по 2 марта - трижды за этот период возмущения достигали уровня магнитной бури. Тем не менее, между этими тремя эпизодами наблюдались "передышки", во время которых магнитосфера оставалась умеренно возбужденной или даже спокойной. Вчера же магнитная буря продолжалась на протяжении половины суток без значительных перерывов, а полностью нормализовалась геомагнитная обстановка лишь к трем часам ночи 6 августа

Несмотря на продолжительность, вчерашняя магнитная буря на всем своем протяжении относилась к уровню G1, то есть была слабой. Предполагается, что для людей, в особенности не являющихся метеочувствительными, подобного рода события проходят незаметно. Единственная более мощная буря в 2019 году наблюдалась 14 мая - тогда на Земле произошел мощнейший за полтора года магнитный шторм, который эксперты отнесли к категории G3, то есть сильным магнитным бурям.

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