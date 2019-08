Эксперты отмечают, что 5-звездочные отели считаются роскошью даже для состоятельных людей, которые могут себе позволить счета с большим количеством нулей за проживание в атмосфере абсолютного комфорта. Однако в мире есть множество бюджетных и при этом не менее роскошных объектов размещения, в которых могут остановиться самые обычные туристы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер

Открывает рейтинг самых дешевых гостиниц категории 5* Carlton Palace в Дубае. Ночь в его номере можно забронировать всего за 53 доллара. Отель имеет круглосуточную стойку регистрации, отличный спа-центр, детский бассейн, ночной клуб, бесплатную парковку и Wi-Fi. Недалеко от него расположены Дубайский залив, Большая мечеть, Аль-Хурайр-центр, торговые центры Deira Twin Tower и Reef.

Продолжает топ-5 Amora Jamison, раскинувшийся в самом сердце Сиднея, в 5 минутах езды от Круговой набережной и Сиднейского оперного театра. Отель предлагает своим постояльцам 415 номеров с кондиционером, мини-баром и плазмой, бесплатным Wi-Fi и услугами консьержа. Кроме того, гостям доступны посещение спа, 10 конференц-залов и парковка. За ночь в отеле просят 122 доллара.

В тройку самых дешевых 5-звездочных гостиниц попал также роскошный Crowne Plaza London Battersea в Лондоне. За 126 долларов в сутки гости получают одну из лучших столичных кухонь, звуконепроницаемые номера с индивидуальным дизайном, широкий спектр спа-процедур, бар с видом на Темзу и бесплатный трансфер до железнодорожной станции Clapham Junction.

Далее в топ-5 идет Maison Albar Opera Diamond в Париже. Ночевка в этом отеле обходится минимум в 172 доллара. В нем 30 номеров для некурящих с бесплатным Wi-Fi, телевизорами с плоским экраном и кабельными каналами. В отеле также есть услуги консьержа и массажиста, лифт, игровая комната и фитнес-центр. Гостиница удобно расположена в двух кварталах от метро Сен-Лазар, железнодорожного вокзала и Оперы Гарнье.

Завершает рейтинг Intercontinental - New York Times Square в центре Нью-Йорка. В этом отеле есть круглосуточный фитнес-центр, бар и лаундж, парковка с доставкой машины в назначенное место, камин в лобби и одна из лучших услуг химчистки. Каждый номер оформлен в индивидуальном стиле, имеет бесплатный Wi-Fi и круглосуточное обслуживание. Отель расположен всего в 15 минутах ходьбы от Таймс-сквер и Рокфеллер-центра. Номер повышенной комфортности на двоих с кроватью размера king-size стоит 177 долларов за ночь.

В прошлом году портал Luxury-Hotels изучил стоимость проживания в европейских отелях и назвал самые дорогие из них. Возглавил список отель Aman Venice на знаменитом Гранд-канале в Венеции. Минимальная стоимость проживания в двухместном номере составляет 1 485 евро за ночь. На втором и третьем месте рейтинга расположились два престижных парижских отеля Le Bristol (1 362 евро за ночь) и Four Seasons Hotel George V (1 350 евро).

В общей сложности 8 отелей во французской столице вошли в топ-10 дорогих гостиниц. Среди других парижских гостиниц, которые представлены в первой десятке рейтинга, La Reserve Paris Hotel & Spa (1 308 евро), Plaza Athenee (1 290 евро) и de Crillon (1 265 евро). В топ-10 вошел еще один венецианский отель The Gritti Palace (1 175 евро). В число дорогостоящих европейских гостиниц также попали 45 Park Lane в Лондоне (1 049 евро за ночь), Four Seasons Hotel Firenze во Флоренции (1 035 евро), Four Seasons Hotel в Милане (867 евро), Hotel de Russie в Риме (835 евро).

