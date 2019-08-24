Календарное лето заканчивается, период отпусков постепенно подходит к завершению. Но во многих странах мира только начинается бархатный сезон. News.ru собрал практические советы финансистов и любителей путешествий, как и на чём можно сэкономить в поездках, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Транспорт

Можно сэкономить деньги, если заранее выбрать и приобрести билет. Этот завет ни для кого не нов, но есть и другие способы сократить расходы, а иногда и вовсе получить билет бесплатно. В частности, рассказывает топ-менеджер банка "Русский Стандарт", у авиакомпаний и кредитных организаций есть совместные бонусные программы, за счёт которых туристы могут снижать свои траты на билеты, а иной раз даже получать в подарок авиаперелёты. Надо только подкопить миль, которые, по аналогии с кэшбэком, начисляются во время покупок по картам.

Не стоит забывать, продолжает он, что многие перевозчики позволяют сдать билеты без комиссии в течение 24 часов после бронирования. Надо только внимательно читать правила и тарифы.

Даже за невозвратные билеты можно вернуть деньги. Если у путешественника уважительная причина, связанная с жизнью и здоровьем, то достаточно представить подтверждающие документы в авиакомпанию, - напоминает гендиректор финансового маркета "Юником24" Юрий Кудряков.

Иногда гораздо дешевле добраться до пункта назначения не на самолёте, а на машине, прилетев в близлежащий город, делится секретом путешественник, москвич Игорь.

Этой зимой мы с семьёй катались во Франции на горнолыжном курорте, который находится в часе езды от Ниццы. Билеты на самолёт в Ниццу стоили на семью из четырёх человек около 130 тыс. рублей. Мы купили билеты в Милан, которые обошлись в 44 тыс. рублей на всех, и взяли напрокат на весь отпуск машину, на что ушло около 13 тыс. рублей, - рассказывает собеседник News.ru.

Полная страховка автомобиля у прокатчиков нередко составляет внушительную сумму, отмечает он. Разумный выход - взять страховку с франшизой и застраховать в другой компании свою ответственность на сумму этой франшизы, обычно это около тысячи евро. Страховка франшизы обошлась путешественникам в несколько раз дешевле.

Дополнительные траты могут появиться, если не оплачивать автоштрафы, напоминает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

Садясь за руль в другой стране, стоит внимательно изучить местные правила и заранее узнать у местных жителей про особенности парковки и ответственность, - советует эксперт.

Ещё можно объединяться с другими туристами и делить плату за транспорт, когда уже оказались на курорте, - советует путешественница из Москвы Ксения.

Проживание

Существенно можно сэкономить на ночлеге, если останавливаться не в гостиницах, а в частных домах или квартирах, рассуждает Юрий Кудряков из "Юником24".

Кроме того, иногда можно бесплатно найти ночлег через специальные сервисы, однако это больше подходит более молодым туристам, путешествующим налегке и без большой компании, - отмечает он.

Воспользовавшись каким-нибудь сервисом бронирования жилья можно сэкономить даже дважды, добавляет москвич Игорь.

На Airbnb иногда можно договориться с владельцем напрямую. Номера телефонов, чтобы у сервиса не возникало вопросов, можно написать в сообщении буквами и далее общаться в мессенджерах, - рассказывает он.

Так гарантий надёжности меньше, но экономия может составить приличную сумму, если речь идёт об аренде на более или менее длительный срок, поясняет путешественник.

Иногда можно поселиться в небольшой гостинице в обмен на работу - помощь в уборке, на ресепшене, с переводом, отмечает Юрий Кудряков и добавляет, что при съёме частного жилья есть неплохой шанс сэкономить на продуктах.

Цена, например, круассана в Париже в магазине от трёх до десяти раз ниже, чем в кафе, - рассказывает финансист.

Если же хочется себя побаловать местной кухней, то лучше выбирать местные кафе или рестораны - туристические места обычно в разы дороже, добавляет он.

В Юго-Восточной Азии лучше покупать еду у тётушки с тележки, а не питаться в ресторанах. И там, и там вкусно, но разница в цене, ну и, может быть, в комфорте, - делится опытом Ксения.

Связь

Существующие в современном мире мобильные гаджеты помогают вывести поездки на новый уровень. Теперь целое туристическое агентство легко помещается в кармане, отмечает топ-менеджер банка "Русский Стандарт".

Детализированные карты любых стран и островов, навигаторы, планировщик перелётов, универсальный конвертёр валют, электронный блокнот, городской путеводитель, иллюстрированный и озвученный разговорник, удобный поиск недорогих отелей - лишь небольшая часть приложений, которые можно, а иногда и нужно скачать. Загрузив карты и прочее в телефон, можно отключать Интернет в роуминге без ущерба личным финансам.

Если же нужна связь, то стоит искать sim-карты с Интернетом местных операторов, добавляет путешественник Игорь. Это в разы дешевле, чем пользоваться сетью в роуминге. Например, в Черногории sim-карта со 100 Гб Интернета обошлась в €15, вспоминает он.

Мелкие и непредвиденные траты

Помимо дорогостоящих перелётов, проживания в отеле и трёхразового питания, немалую статью расходов на отдыхе составляют мелкие траты. Казалось бы, покупка сувениров, оплата такси и лёгкого перекуса в кафе не способны сильно ударить по кошельку, однако это распространённое мнение ошибочно. Для того чтобы не чувствовать себя в конце отдыха обобранным до нитки, следует "на берегу" решить, какую сумму и на что именно придётся потратить, другими словами, распланировать бюджет, рассуждает топ-менеджер "Русского Стандарта".

Деньги, взятые в путешествие "на всякий случай", только удвоят желание делать ненужные покупки. Не стоит значительно урезать свои потребности, но и чрезмерное опустошение кошелька наверняка оставит неприятный осадок от всего отпуска, - говорит он.

Совершенно точно не стоит носить в кошельке всю сумму и все карточки, добавляет Юрий Кудряков. Он советует основную часть денег оставить в сейфе номера гостиницы, а деньги, необходимые на день, стоит положить по разным местам - 50% в кошелёк, по 25% в разные карманы, условно, брюк и куртки. Так удастся избежать ситуации, когда кошелёк украли и возможности оплатить транспорт до места проживания нет, считает финансист.

Хорошо оставить часть чемодана пустой, чтобы на обратной дороге не пришлось платить за перевес из-за сувениров и местной продукции, которую везёшь домой. Причём их не стоит покупать в туристических местах, а лучше съездить на местные рынки, - делится опытом путешественник.

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