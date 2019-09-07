Зарубежные диетологи разработали необычную новинку, назвав ее "диетой пещерного человека". Оказывается, сбросить значительные объемы лишнего веса можно, если есть все, что душе угодно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Вот только такой "праздник живота" позволителен после 36-часового голодания. А вот после продолжительного отказа от еды, можно позволить себе употреблять в пищу все то, что потребует организм. После этого предполагается еще один "пещерный" этап.

Исследования этого метода показали, что такой способ питания примерно на 35% снижает общее количество съеденных калорий. И это при том, что человек не отказывает себе в любимых блюдах. В ходе экспериментов зарубежных диетологов выяснилось, что те, кто испробовал на себе такой метод питания в течение месяца теряли около четырех килограмм лишнего веса.

"Еще не до конца понятно, почему именно ограничение калорий и голодание вызывают столь много полезных эффектов...", - рассказал профессор Томас Пибер, руководитель отдела эндокринологии в Медицинском университете Граца.

Кроме того, иммунная система участников исследования ничуть не пострадала даже после шести месяцев "пещерной диеты", в отличии от тех случаев, когда диета предполагает ежедневное жесткое ограничение в калориях.

При этом, эксперты отмечают, что люди, в большинстве своем, готовы к такому питанию на физиологическом уровне.

Ученые из Университета Граца в Австрии считают, что сила такой диеты заключается в имитации питания людей во времена собирательства. Так, диету назвали "пещерной", потому как считается, что в доисторические времена люди подолгу голодали, потому как не могли добыть себе еду. Но когда у пещерного человека выдавалась удачная охота, он, конечно же, уже ни в чем себе не отказывал. При этом вряд ли в то время были люди с проблемами с лишним весом.

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