В запасниках одного из музеев Аделаиды нашли список слов исчезнувшего языка австралийских аборигенов. Этот список составил английский исследователь XIX века Эдвард Эйр, и ранее считалось, что документ безвозвратно потерян более 70 лет назад. Об этом сообщило издание ABC News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Список нашла женщина из Аделаиды, которая приходится мне дальней родственницей, - рассказывает лингвист, специалисту по языкам коренных народов Австралии Кэролайн Хьюз. - Зная, что я занимаюсь языками аборигенов, она написала мне, что нашла перечень каких-то слов в одной из старых книг из запасника, и уже вскоре мы получили фотографии списка Эйра, который и смогли идентифицировать в Канберре, в Национальной библиотеке".

Слова были из уже мертвого языка нгуннавал - аборигенов, которые обитали на месте нынешних Нового Южного Уэльса и Австралийской столичной территории. Впервые европейцы описали этот язык в 1800 году, и уже тогда антропологи отметили, что он теряет свою самобытность, "растворяясь в английском, который становился повсеместным". "В 1830-х годах Эйр изучал быт и культуру местных народов, тогда он записывал слова и интерпретировал то, что говорили аборигены. Так появился список слов народа нгуннавал", - пояснила Хьюз. По ее словам, теперь ученые проанализируют список и сопоставят слова с сохранившимся лексиконом.

Как отмечают специалисты, за последние 150 лет на территории Австралии были описаны более 250 языков коренных народов. По словам Джейн Симпсон из Австралийского национального университета, большая часть из них была полностью утрачена по время колонизации континента, поэтому так важно сохранять все без исключения исторические следы культуры и языка аборигенов. "Наше недавнее исследование показало, что более половины из 7 тысяч языков и наречий, существующих в мире, находятся под угрозой исчезновения. Ситуация в Австралии и того хуже, порядка 90% языков наших коренных народов почти исчезли и лишь на 13 языках по-прежнему говорят", - рассказала она.

Эдвард Джон Эйр - исследователь Австралии родом из Англии. Он переселился на континент в 18-летнем возрасте, сперва занимался овцеводством, а потом совершил два путешествия через всю Австралию. Эйр описал их в двухтомном книге Journal of expedition of discovery into Central Australia (Журнал экспедиции по исследованию Центральной Австралии). Именем Эйра в Австралии названы полуостров, озеро, река и шоссе, соединяющее Перт и Аделаиду.

