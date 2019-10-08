Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица Земли около четырех тысяч лет назад. Их работу опубликовал научный журнал Quaternary Science Reviews, кратко об этом сообщил портал Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) отделились от своих степных собратьев около 400 тысяч лет назад. Позже они распространились из Сибири по всей Европе вплоть до Испании, а около ста тыс. лет назад добрались и до Северной Америки. Около 10 тыс. лет назад большая часть популяции вымерла - остались лишь две изолированные группы, на острове Святого Павла у Аляски и на острове Врангеля у берегов Чукотки. Вскоре вымерли и эти две популяции - первая около пяти тысяч лет назад, вторая - около четырех тысяч лет назад.

Ученые выдвигали разные гипотезы того, что привело к гибели животных из этих популяций. В частности, они обвиняли изменение климата, инфекционную болезнь или близкородственное скрещивание (инбридинг), которое могло привести к увеличению количества болезней и постепенной деградации животных. Некоторые ученые считали, что к вымиранию мамонтов могли быть причастны и люди.

Чтобы прояснить эту ситуацию, ученые из Финляндии, Германии и России провели исследование и восстановили наиболее вероятные сценарии, которые могли привести шерстистых мамонтов к гибели. Специалисты проанализировали кости и зубы мамонтов с севера Сибири, Аляски (США), Юкона (территория на северо-западе Канады) и острова Врангеля. Всего в распоряжении ученых было 77 образцов возрастом от 40 до 4 тысяч лет.

Специалисты хотели выяснить возможные изменения рациона мамонтов и среды их обитания. Результаты показали, что, несмотря на потепление климата, произошедшее около 10 тыс. лет назад, изотопный состав углерода и азота в останках животных с острова Врангеля не изменился.

Генетический анализ подтвердил более раннюю гипотезу о близкородственном скрещивании - в геномах мамонтов с острова Врангеля ученые нашли множество аномалий, к которым приводит инбридинг. Это вовсе не смертельные мутации, однако они ослабляют способности животных к выживанию.

Эксперты обнаружили большую разницу между составом костей мамонтов с острова Врангеля и их сибирскими предшественниками. Это указывает на то, что животные из разных мест потребляли разное количество жиров и углеводов. "Мы считаем, что это отражает тенденцию сибирских мамонтов полагаться на свои запасы жира, который нужен для выживания в чрезвычайно суровых условиях ледникового периода, в то время как их сородичам с острова Врангеля, которые обитали в более мягком климате, просто не нужно было такое количество питательных веществ", - объяснила профессор Лаура Арпе из Хельсинкского университета, один из авторов исследования.

Также ученые нашли в останках следы ядовитых стронция, сурьмы и меди. Ученые предполагают, что обильные осадки в то время вымыли эти элементы из горных пород острова и попали в организм животных вместе с водой.

Полученные данные вместе подтвердили прежние предположения ученых о том, что главными причинами гибели животных стали изолированная среда обитания, а также погодные условия, в частности, обильные осадки.

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