На этой неделе в Голливуде состоялась премьера анимационного фильма Disney "Холодное сердце 2". Первые зрители и кинокритики поделились впечатлениями о просмотре в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я не могу поверить, что говорю это, но "Холодное сердце 2" лучше, чем первое. Темный, зрелый, но все же отличный фильм для семейного просмотра", - заявил @Skylerhxc.

"Музыка в сиквеле выше всяких похвал. Но сюжет слишком мудреный, не дотягивает до первой части. Снеговик Олаф, бесспорно, самый веселый персонаж, который приносит радость в эту мрачноватую историю. Мне кажется, что этот фильм все-таки для более старшей аудитории, не 6+", - написала в Твиттере кинокритик с Rotten Tomatoes Эшли Мензель.

"От первого кадра и до последней нитки на платье Эльзы - во всем чувствуется забота и любовь. Очень порадовало, что теперь и у Кристоффа есть своя песня", - рассказала @AlishaGrauso.

"Тот редкий случай, когда сиквел, получился лучше оригинала. Мультфильм масштабный и захватывающий. Песни еще более запоминающиеся. Не думал, что мне нужно будет продолжение "Холодного сердца", но оказалось, что я ошибался", - прокомментировал сценарист Бен Меклер.

Первая часть заработала более 1,2 миллиарда долларов и стала лауреатом двух премий "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня" (Let It Go).

Главных персонажей в сиквеле снова озвучили Идина Мензел (Эльза), Кристен Белл (Анна), Джонатан Грофф (Кристофф) и Джош Гад (Олаф).



30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın