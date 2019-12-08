Шикарные, блестящие, длинные и густые волосы, разве не мечта каждой девушки? Да, конечно же, не все хотят длинные волосы, но все же многие девушки мечтают о такой красоте.

Определенно на здоровье и красоту наших волос влияет очень много факторов, таких как: витамины, температура воздуха, использование фена и утюжка, и конечно же домашний или профессиональный уход. Следует отметить, что не обязательно всегда прибегать к дорогим косметическим средствам и профессионалам, однако раз в сезон, можно побаловать свои волосы такими вкусностями.

Сегодня о том, как ускорить рост в домашних условиях, и что для этого нужно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер:

1. Ежедневный пятнадцатиминутный массаж корней волос. Небольшая рекомендация - руки предварительно следует согреть. Движения должны быть круговыми и легкими.

2. Маска на основе репейного масла (Следует смешать репейное масло, сок лимона и яичный желток). Готовый состав следует втирать в кожу головы легкими движениями, укутать полотенцем и оставить на час.

3. Два раза в неделю ополаскивайте волосы после мытья тёплой водой с розмарином.

4. Начните потреблять ежедневно больше воды (Увеличьте количество до 1.5-2 литров).

5. Раз в неделю делайте пилинг кожи головы (Для этого используйте морскую соль, соду и кокосовое масло, в равных пропорциях).

6. Добавляйте в шампунь витамин А 7. Включите в рацион еду богатую кальцием.

8. Делайте расчесывания с помощью меловой маски. Маска совершенно простая (масло, на ваш выбор и растопленный мёд).

Комбинируя несколько процедур из приведённого списка, вы обязательно добьётесь результата. Выберите то, что подходит именно вам, и периодически повторяйте процедуры.