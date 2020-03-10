Почему у «Моны Лизы» нет бровей

Такой феномен как отсутствие бровей на одной из самых загадочных и знаменитых картин эпохи Возрождения, вызывает вокруг себя многочисленные споры. Исследователи пытаются понять, в чем причина того, что на лице у "Моны Лизы" нет такой характерной черты, из-за чего ее лицо отражает небывалую невинность. Day.Az со ссылкой на Рамблер раскрывает секрет исчезновения бровей "Джоконды".

Одним из самых первых и логичных предположений является мода тех времен, когда женщины сами сбривали брови и переднюю часть волос, чтобы сделать визуально более высокий лоб.

Позже французский исследователь Паскаль Котт попытался копнуть поглубже, рассмотрев полотно Леонардо да Винчи со специальной камерой, помогающей распознать слои краски.

Искусствовед заверяет, что поверх специального лака, легендарный живописец нанес такие мелкие детали, как брови. Этим и объясняется то, что мы сейчас можем видеть: со временем элемент картины просто выцвел из-за химических реакций или же был "счищен".

Благодаря 240-мегапиксельной камере Котт смог определить, что раньше положение пальца у "Моны Лизы" было иным, но потом художник изменил данную деталь ради сочетания с улыбающимся лицом "Джоконды". Кроме того, по словам искусствоведа, женщина на полотне буквально 500 лет назад выглядела иначе: небо над ее головой было голубым, кожа женщины не была желтушной, а само лицо "Моны Лизы" было более широким.