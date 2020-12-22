https://news.day.az/unusual/1300145.html Названа самая востребованная профессия 2021 года
Названа самая востребованная профессия 2021 года
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, на первом месте, по мнению специалистов, оказались медработники, а также сотрудники в сфере IT и продавцы.
Кроме того, эксперты прогнозируют рост спроса на рынке труда на фармацевтов, водителей, курьеров, а также комплектовщиков, логистов и сборщиков.
При этом специалисты добавили, что наиболее ценным навыком в следующем году станет готовность к непрерывному обучению, которая стала актуальной в период переквалификаций.
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