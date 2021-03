Названа лучшая игра 2020 года

Hades оказалась лучшей игрой 2020 года по версии SXSW Gaming Awards. Запись онлайн-трансляции премии доступна на YouTube-канале IGN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам организаторов награды, видеоигра от студии Supergiant Games демонстрирует превосходство над другими релизами ушедшего года. Также тайтл похвалили за "особый игровой процесс" и доминирование над аналогичными играми на всех основных платформах. Кроме того, доступную на ПК, macOS и Nintendo Switch Hades удостоили премии за лучший игровой дизайн. Инди-игрой года была названа Deep Rock Galactic, настольной игрой - The Search for Planet X, награду за лучшую VR-игру получила Half-Life: Alyx от Valve.

По мнению разработчиков и издателей, награду за превосходство в анимации, искусстве и визуальных эффектах заслужила Ghost of Tsushima. Вышедшую летом The Last of Us Part II отметили как игру с лучшим сюжетом и диалогами. Игрой с самым ярким и впечатляющим звуком назвали шутер DOOM Eternal. Премию культурной инновации Мэтью Крампа получила игра-песочница Dreams, являющаяся эксклюзивом для PlayStation.

В 2021 году на премию SXSW были представлены 43 номинанта в 12 различных категориях. Победителей выбирали путем экспертной оценки разработчиков и издателей и открытого голосования.

SXSW Gaming Awards проводят во время ежегодного фестиваля South by Southwest (SXSW) начиная с 2014 года. В прошлый раз игрой года был назван эксклюзив для консолей Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.