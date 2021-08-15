В Турции нашли 18-этажный город под землёй

В 1963 году мужчина, живущий в районе Каппадокии, решил перестроить свой дом. Каково же было его удивление, когда он случайно сделал потрясающее открытие.

После того как он пробил одну из стен в основании здания, он обнаружил секретную комнату, которая вела в туннель, открывающий путь к подземному городу Деринкую.

Законсервированный город мог бы вместить до 20 тысяч жителей, домашний скот и запасы пищи.

Деринкую был построен во времена византийской эпохи, приблизительно в 780-1180-х годах нашей эры.

Город - это целая сеть кухонь, конюшен, церквей, пещер, колодцев, жилищ и даже школ. Он использовался как бункер для защиты местных жителей от арабско-византийских войн и природных катастроф.

Тяжёлые двери могли закрыть Деринкую изнутри в случае приближения врагов. Кроме того, каждый из этажей закрывается отдельно от остальных.

Деринкую является одним из крупнейших подземных городов в мире.

Волшебные пещеры города привлекают в Каппадокию туристов со всего света.