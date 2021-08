Связанный с «Титаником» мегаособняк превратили в руины

Огромный особняк Линнвуд-холл (Lynnewood Hall) в Элкинс-парке (Elkins Park), округ Монтгомери, штат Пенсильвания (США), который связан с трагедией на корабле "Титаник" и в начале прошлого века считался "американским Версалем", превратился в запущенный объект истории. Состояние здания на 2021 год, спустя более ста лет с его постройки, показали журналисты New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мегаособняк Линнвуд-холл площадью более шести тысяч квадратных метров построил в 1900 году американский архитектор Гораций Трумбауэр (Horace Trumbauer). Здание в стиле неоклассицизма принадлежало Питеру Уайденеру (Peter Widener), который инвестировал в создание "Титаника" 20 процентов от всей суммы. Сам мужчина не поплыл на злополучном корабле в 1912 году из-за своего возраста, тогда ему было уже 78 лет. Уайденер решил привезти свою семью в дом в Элкинс-парке, но при кораблекрушении выжила только его невестка, сын и внук погибли в море.

Стоимость особняка в начале XX века составляла восемь миллионов долларов, на 2021 год с учетом инфляции дом оценивается в 256 миллионов долларов. При этом от былой роскоши там не осталось и следа. Здание превратилось в заброшенные руины, пока переходило от одного собственника к другому. С 1996 года особняк принадлежит Первой корейской церкви Нью-Йорка (First Korean Church of New York), но никак не ипользуется и пустует. В доме есть бальный зал на тысячу человек, 55 спален, 20 ванных комнат, большой зал с парадной лестницей, крытый бассейн, художественная галерея. Эксперты в области недвижимости подчеркивают, что ранее Линнвуд-холл считался одним из самых значимых в США домов-дворцов. По некоторым сведениям, там бывали королевские особы Испании, наследный принц Швеции и великая княгиня Мария Российская.