Названа предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро

Американскую актрису Мэрилин Монро убили из-за случайно рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах. Об этом говорится в книге британского писателя Ника Редферна Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe ("Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро"). Об этом сообщает газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Редферна, актрису убили из-за того, что ей стали известны секретные данные о "разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США". Несмотря на официальную версию смерти Монро - передозировку наркотиками - писатель уверен, что это прикрытие, подстроенное агентами ЦРУ, чтобы информация об инопланетянах не просочилась в массы.

Мэрилин Монро умерла 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Официальной причиной гибели актрисы называют передозировку барбитуратами, которые ей прописывали в качестве снотворного. Однако до сих пор неизвестно, была ли ее смерть несчастным случаем, убийством или самоубийством. Известно, что с 1955 года за ней следило ФБР, опасаясь, что популярная и влиятельная звезда перейдет на сторону коммунистов.