Ученые рассказали, как вулканы привели к процветанию динозавров

Группа ученых во главе со специалистами из Бирмингемского университета рассказала, как на динозавров повлияли извержения вулканов. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали отложения породы и ископаемые растения из озера в бассейне Цзиюань на севере Китая. Это дало возможность сопоставить импульсы вулканической активности с изменениями окружающей среды, включая "мега-муссонный" климат карнийского плювиального события примерно 234-232 миллиона лет назад.

"В течение двух миллионов лет животный и растительный мир претерпел серьезные изменения, включая вымирание отдельных морских видов и диверсификацию растений и животных на суше. Эти события совпадают с периодом интенсивных дождей, известным как карнийский плювиальный эпизод, - рассказывает Джейсон Хилтон, один из авторов исследования. - Наше исследование озера в северном Китае показывает, что этот период фактически можно разделить на четыре отдельных события, вызванных импульсами мощной вулканической активности, которые выбросили огромное количество углекислого газа в атмосферу. Это вызвало повышение глобальной температуры и влажности".

Ученые отмечают, что в то время динозавры только начали диверсифицироваться, и вполне вероятно, без этих вулканических извержений они никогда бы не достигли своего экологического господства, которое продлилось следующие 150 миллионов лет. Этот период в истории Земли был также важен для появления современных групп хвойных деревьев и оказал большое влияние на эволюцию наземных экосистем, животных и растений, включая папоротники, крокодилов и черепах.