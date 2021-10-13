В итальянской пещере найден необычный рисунок птичьей головы времен палеолита

Эксперты из Римского университета среди изображений каменного века в итальянской пещере Романелли нашли объемную голову птицы из семейства чистиковых, которую люди того времени изображали чрезвычайно редко. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на статью в журнале Antiquity.

Пещера Романелли, или Грот Романелли, находится на побережье в Апулии, на востоке Италии. Это одно из древних карстовых образований, внесенное в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробное изучение пещеры ведется с 2016 года, однако первые образцы искусства эпохи палеолита были обнаружены и задокументированы там еще свыше ста лет назад, в 1905 году. Изучение этой пещеры всегда осложнялось труднодоступностью входа в нее среди скал над морем.

В пещере Романелли раньше уже находили изображения быков и геометрические фигуры. Хотя большая часть рисунков со временем стерлась, мастерство древних художников все еще можно оценить по достоинству. Теперь ученые из Римского университета нашли несколько новых изображений птиц, прочерченных пальцами художников в мягком белом материале, скопившемся на известняковых стенах пещеры.

Радиоуглеродное датирование показало, что пещера использовалась доисторическими людьми на протяжении тысячелетий, возраст обнаруженных рисунков составляет 11-14 тыс. лет. По словам исследователей, новые изображения, наряду с уже изученными, имеют много общего с графикой, встречающейся в образцах наскального искусства по всей Европе - от Италии до Франции, Испании, даже в Азербайджане, что говорит о безусловной общности культуры Homo sapiens, пришедших 39-50 тыс. лет назад в Европу из Африки.