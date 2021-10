Диетолог назвала идеальную еду на завтрак

Американский диетолог Лорен Манакер назвала лучший продукт для сытного и полезного завтрака. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Eat This, Not That!

По мнению эксперта, идеальная еда на завтрак - это яйца. Они не слишком калорийны, не содержат углеводов и сахара, но богаты питательными веществами, полезными жирами и белком, который надолго утоляет голод. Манакер добавила, что предпочитает начинать день с омлета из двух яиц с жареными овощами и сыром.

Диетолог рассказала об исследовании, которое в 2020 году провели австралийские специалисты. Его участниками были люди с избыточным весом, которых поделили на две группы. Первые завтракали яйцом и жареным хлебом, вторые - хлопьями с молоком и апельсиновым соком. Как выяснилось, через четыре часа люди из второй группы испытывали более сильный голод и в обед съедали на 300 килокалорий больше, чем из первой.