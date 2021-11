Выяснено время появления первых континентов

Исследователи из Австралии, Индии и США показали, что первые континенты поднялись над водой около 3,2-3,3 миллиарда лет назад - что на 700 миллионов лет раньше, чем считалось. Статья ученых опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Геологи из Университета Монаша, Калифорнийского технологического института и Делийского университета с помощью уран-свинцового метода радиоуглеродного датирования измерили возраст зерен циркона в песчаниках Сингбумского кратона - одного из стабильных участков древней тектонической плиты, расположенного на востоке Индийского субконтитента. Выяснилось, что эти песчаники - древнейшие породы такого типа на Земле: они сформировались около трех миллиардов лет назад. Это также свидетельствует о том, что суша, составляющая сейчас Индийский субконтинент, к тому моменту уже появилась над уровнем моря. Песчаники приблизительно того же возраста, отмечают ученые, наличествуют в австралийских и южноафриканских кратонах - что указывает на то, что континенты поднялись из моря примерно в одно и то же время.

Проведенный исследователями анализ показал, что гранитные породы Сингбумского кратона на протяжении отрезка с 3,5 по 3 миллиарда лет формировались на все больших глубинах. Это свидетельствует о том, что континентальные плиты в это время становились все толще. По расчетам геологов, три миллиарда лет назад толщина континентальной коры Сингбумского кратона составляла уже 50 километров - достаточный уровень для того, чтобы плавать по поверхности мантии и подниматься выше уровня моря.