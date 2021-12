Названы десять недопустимых ошибок для людей старше 40 лет

Специалисты американского портала Eat This, Not That! рассказали, какие привычки могут быть опасны для людей старше 40 лет. Эксперты объяснили, на какие аспекты жизни стоит обратить внимание в этот период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи назвали десять недопустимых ошибок, которые нельзя делать людям после 40 лет. В частности, многие не тренируют мозг, хотя упражнения способствуют формированию новых нейронных связей. Кроме того, важно обратить внимание на осанку, здоровье которой важно для повседневной жизни.

Медики также указали на главное условие физической активности - безопасность. Вне зависимости от уровня занятий следует заботиться об этом факторе и предотвращать травмы, отметили они. Людей старше 40 лет эксперты призвали следить за весом и постараться не набирать его для профилактики онкологии.

Специалисты посоветовали ввести в привычку мониторинг артериального давления, которое влияет не только на работу сердца, но и на почки. Не менее важно регулярно делать колоноскопию и отказаться от ночных вечеринок. Мужчин призвали следить за здоровьем простаты, делать скрининг и наблюдать за уровнем тестостерона в организме.