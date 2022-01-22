Химик рассказал, как получить ток в местах без электричества

"Каталитические материалы необходимы для того, чтобы получать водород для портативных источников тока, с помощью которых можно было бы в горах, там, где нет электричества, подзаряжать телефоны и ноутбуки", - заявил Андрей Дорохов.

По его словам, для получения портативных источников тока необходим генератор водорода и топливный элемент, который превращает водород, взаимодействующий с кислородом в воздухе, в электричество.

Также эксперт рассказал о направлениях деятельности, над которыми работают он и его коллеги. Так, они разрабатывают катализаторы, которые позволяют выделять водород из растворов борогидрида натрия.

Второе направление деятельности, над которым работают Андрей Дорохов и его коллеги, - это синтез комплексов различных металлов с органическими лигандами. Например, люминесцентных комплексов в меди, а также соединений, которые светятся при их облучении ультрафиолетом.

"В качестве примера можно привести купюры различных достоинств. Когда мы их облучаем, мы видим знаки светящиеся, которые подтверждают подлинность этой купюры", - заключил химик.

Ранее, в конце прошлого года, сообщалось, что в Омске открылся первый в стране центр испытания катализаторов.