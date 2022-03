Как замедлить старение без особых усилий?

Американский диетолог Лорен Манакер назвала несколько простых способов, при помощи которых можно без особых усилий замедлить старение. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, для замедления старения кожи следует использовать пищевые добавки на основе пептидов коллагена. Их можно приобрести в виде порошка или таблеток.

Диета с большим количеством овощей, фруктов и жирной рыбы, такой как лосось или тунец, также пойдет на пользу организму. Манакер утверждает, что употребление морепродуктов сокращает смертность от болезни Альцгеймера, болезней сердца и рака. Кроме того, рыба способствует улучшению здоровья мозга и когнитивных способностей при старении.