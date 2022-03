Под поверхностью Земли зафиксировали загадочные сигналы

Команда ученых, возглавляемая Николасом Жилле из Университета Гренобль-Альпы во Франции, зафиксировала загадочные сигналы, исходящие из-под поверхности Земли. Как уточняется, это были магнитные импульсы. Выводы наблюдений опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Магнитное поле Земли функционирует благодаря турбулентному движению заряженных частиц и конвекционных потоков глубоко в ядре. В результате работы специалисты обнаружили, что магнитное поле нашей планеты циклично колебалось каждые семь лет, смещаясь на запад со скоростью почти 1500 километров в час вокруг экватора. Для этого ученые проанализировали данные геомагнитного поля в период с 1999 по 2021 год, полученные спутниками и наземными обсерваториями.