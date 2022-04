Названы причины преждевременной смерти

У людей с избыточным весом, нездоровым образом жизни, высоким уровнем стресса и генетической предрасположенностью к тяжелым заболеваниям склонны к риску преждеверменной смерти, сообщает издание "Eat This, Not That!", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам доктора Симы Бонни, между питанием и продолжительностью жизни существует прямая связь. Те, кто употребляет много обработанных продуктов и алкоголя чаще сталкиваются с болезнями сердца, диабетом и раком. В тоже время те, кто потребляют в основном фрукты, овощи и полезные белки, а также пьют чистую воду, живут дольше.

От постоянного стресса страдают сердце, пищеварительная и эндокринная системы, нарушается цикл сна. Это приводит к развитию сердечных заболеваний, диабета, синдрому раздраженного кишечника, аутоиммунных заболеваний и нейродегенеративных состояний.

Семейный врач Томи Митчелл подчеркивает, что также преждевременной смерти способствуют курение, употребление наркотиков, ожирение и рискованное поведение, например, небезопасный секс и непристегнутый ремень безопасности.