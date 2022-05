Найдена вероятная причина пылевых бурь на Марсе

Американские ученые основной причиной марсианских пылевых бурь признали сезонный энергетический дисбаланс в количестве солнечной энергии, поглощаемой и выделяемой Марсом. Это открытие может сыграть важную роль в понимании климата и атмосферы соседней планеты. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основываясь на наблюдениях, проведенных рядом марсианских миссий NASA, исследователи составили глобальную картину климата Марса. Данные, полученные с помощью Mars Global Surveyor, марсохода Curiosity и спускаемого аппарата InSight, позволили выявить сильные сезонные и суточные колебания солнечной энергии, получаемой Марсом, включая периоды глобальных пылевых бурь. Выяснилось, что между сезонами на Марсе существует сильный энергетический дисбаланс, составляющий 15,3%, что намного больше, чем на Земле (0,4%) или Титане (2,9%). Удалось обнаружить также, что во время мощной пылевой бури 2001 года поглощаемая Марсом солнечная энергия уменьшилась на 22% в дневное время, однако увеличилась на 29% ночью.

"Один из самых интересных выводов исследования заключается в том, что избыток энергии, получаемой Марсом от Солнца, может служить важнейшим механизмом возникновения пылевых бурь на этой планете", - сообщает ведущий автор статьи Эллен Криси из Хьюстонского университета в Техасе в пресс-релизе ассоциации Universities Space Research Association. "Наши результаты, подчеркивающие связь между пылевыми бурями на Марсе и сезонным энергетическим дисбалансом, могут дать новое представление о возникновении пылевых бурь на этой планете, при этом текущие численные модели марсианского климата следует серьезно пересматривать", - считает ее соавтор Херман Мартинес из Лунного и планетарного института.

Результаты этого исследования в сочетании с новыми численными моделями могут улучшить текущее понимание марсианского климата и атмосферных циркуляций, что чрезвычайно важно для будущих марсианских миссий, в том числе и пилотируемых, а также, возможно, это все может указать и на некоторые причины земных климатических проблем.