Что съесть перед обедом, чтобы похудеть?

Желание сбросить лишний вес часто приводит к тому, что люди буквально изнуряют себя голодом, это грозит расстройствами пищевого поведения и способствует быстрому набору лишних килограммов, рассказала порталу Eat This, Not That, врач-диетолог Дана Элис Ханнес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для того, чтобы справиться с неумеренным аппетитом, вовсе необязательно садиться на строжайшую диету, необходимо лишь постепенно корректировать рацион, отдавая предпочтение сбалансированным блюдам. Если за несколько минут до обеда выпивать стакан воды и съедать небольшую порцию овощного салата с маслом, то лишний вес будет уходит быстрее.

"Распространенная проблема многих худеющих - отсутствие здоровых перекусов под рукой: вот вроде бы хочется что-то съесть и в итоге срываешься и набиваешь желудок не самой полезной пищей. Для того чтобы всегда иметь возможность утолить голод без вреда для здоровья и фигуры, лучше всегда держать дома полезные перекусы", - отметила специалист.

Диетолог порекомендовала в приступы голода держать под рукой орехи, ягоды или кусочек темного шоколада.