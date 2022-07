Назван овощ, помогающий быстро заживлять раны

В свежих помидорах содержится большое количество витамина С, который влияет на синтез коллагена в организме и способствует быстрому заживлению различных ран, сообщила порталу Eat This, Not That эксперт по питанию, диетолог Бланка Гарсия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста помидор - уникальный овощ, богатый большим количеством витаминов и полезных веществ. Регулярное употребление томатов способно усилить усваивание железа и магния, эти вещества отвечают за выработку гемоглобина и помогают оставлять кислород к органам по всему телу.

"Витамин С, которым богаты помидоры, необходим для производства коллагена - белка, содержащегося в соединительных тканях. Частое употребление этого овоща помогает быстрее заживлять раны и восстанавливаться в послеоперационный период", - отметила врач.

Благодаря антиоксидантам в составе томатов, улучшается микрофлора кишечника, помидоры также способны улучшать настроение.