Египтологи раскрыли тайну возведения пирамид

Египтологи обнаружили, что в древности на реке Нил существовал еще один полноводный, но ныне исчезнувший рукав, который и использовали строители для возведения пирамид Гизы. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, около 4500 лет назад, когда египтяне только начали возводить свои знаменитые пирамиды, у Нила имелся еще один полноводный рукав. Уровень воды в нем был настолько высоким, что строители могли перевозить по нему на лодках строительные блоки. Исследователи назвали исчезнувшее русло рукавом Хеопса.

"Исследование проливает свет на то, как пирамиды - царские гробницы фараонов Хеопса, Хефрена и Менкаура - достигли монументальной высоты, - пишут авторы работы. - Их высота была достигнута в значительной степени благодаря ныне несуществующему рукаву Нила, вода в котором оставалась на высоком уровне во время правления указанных фараонов, облегчая транспортировку строительных материалов к комплексу пирамид в Гизе".

К такому выводу исследователи пришли, проведя анализ предыдущих археологических и исторических находок. Кроме того, ученые сами отобрали керны деревьев на берегах Нила и в лабораторных условиях изучили крошечные остатки древней пыльцы, сохранившиеся в этих образцах. Ученые уверены, что тысячи лет назад в Египте существовали "иные водные ландшафты".