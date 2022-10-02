Как остановить выпадение волос на фоне стресса?

Чтобы остановить выпадение волос на фоне стресса, необходимо пройти курс мезотерапии или плазмотерапии, а также принимать витамины. Об этом "Газете.Ru" рассказал Максим Рокицкий, топ-стилист, творческий партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При стрессе меняется гормональный фон из-за активной выработки кортизола и адреналина, нарушается кровообращение, капилляры спазмируются - а значит, волосяные луковицы получают недостаточно питания и кислорода", - объяснил Максим Рокицкий.

По словам стилиста, справиться с проблемой поможет мезотерапия. "Я отправляю клиента на курс из 3-5 процедур, также подходит курс плазмотерапии. Ампулы от выпадения волос помогают, но как правило, при сезонном выпадении", - отметил он.

Максим Рокицкий порекомендовал проконсультироваться с врачом о назначении витаминов. "Еще один способ поддержать волосы - это прием витаминов. Вот только подбирать их лучше по рекомендации врача, чтобы восполнить необходимые именно вам микроэлементы", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что усиленная потеря волос может быть симптомом других заболеваний и неполадок в работе организма, вплоть до аутоиммунных состояний.