Ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году - исследователи с помощью ИИ создали гротескную 3D-модель человека будущего, передает Day.Az со ссылкой на playground.ru.

Модель назвали "Минди" и по прогнозам ученых, спустя 800 лет использования гаджетов, у людей будущего уменьшится мозг, вечно согнутая шея станет толще, а пальцы приспособятся к основной их функции - держать смартфон.

Минди была создана компанией Toll Free Forwarding как способ визуализации того, как технологии влияют на наши тела.

В беседе с Toll Free Forwarding доктор Никола Джорджевич из Med Alert Help объяснил:

"То, как мы держим наши телефоны, может вызвать напряжение в определенных точках контакта, что приводит к "текстовому когтю", который известен как кубитальный туннельный синдром.

Помимо "текстового когтя", у людей может возникнуть "смартфонный локоть" - постоянный угол в 90 градусов, вызванный типичным положением руки при держании устройства.

Удержание локтя согнутым в течение длительного времени - чаще всего, когда вы держите телефон - это может привести к растяжению нерва за локтем и давлению на него.

Многочасовое рассматривание телефонов приведет не только к сгорбленной спине, но и к утолщению шеи".

"Когда вы работаете за компьютером или смотрите вниз на телефон, мышцы задней части шеи должны сокращаться, чтобы удержать голову вверх. Чем больше вы смотрите вниз, тем сильнее мышцы должны работать, чтобы держать голову вверх. Эти мышцы могут чрезмерно уставать и болеть из-за того, что мы смотрим вниз на смартфоны и планшеты или проводим большую часть рабочего дня за компьютерами", - объяснил доктор К. Дэниел Риу из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы Orch Spine Hospital.

"Среди других гротескных черт, которые мы можем ожидать, - более толстый череп и меньший мозг, а также второе веко для предотвращения чрезмерного воздействия света.

У человека может развиться более крупное внутреннее веко, чтобы предотвратить воздействие чрезмерного света, или хрусталик глаза может эволюционно развиться таким образом, что он будет блокировать входящий синий свет, но не другие виды света с высокой длиной волны, такие как зеленый, желтый или красный", - говорит Касун Ратнайаке из Университета Толедо.

Минди - преемница Эммы - больной коллеги по работе будущего, которая была создана в 2019 году, чтобы подчеркнуть важность хороших условий труда.

Эмма была придумана исследователями после опроса более 3 000 сотрудников об их проблемах со здоровьем.

У нее постоянно сгорбленная поза, когда она часами сидит над рабочим столом, сухие красные глаза от длительного пребывания перед экраном компьютера и бледная кожа из-за того, что она годами находится под слепящим искусственным светом.